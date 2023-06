Cześć Mirki I Mirabelki, wpis jest kontynuacją sobotniej afery, którą trochę nieświadomie wywołałem (niespodziewalem się takiego odzewu, dzięki :D). Nie będę się rozpisywał, bo zbytnio nie ma o czym, poszło szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. W poniedziałek odblokowali mi konto(beż żadnej informacji), we wtorek przypadkiem w południe to zauważyłem, wieczorem(wtorek) na pocztę bankowa przyszła odpowiedź w której wyjaśnili podstawy prawne(ktore po przeanalizowaniu wydaja sie sprzeczne z ich dzialaniami xD), przeprosili za wszelkie niedogodności łącznie z tymi które opisałem tylko tutaj(brak możliwości odczytania odpowiedzi na reklamacje) I tyle. Wnioskuję że to znalezisko, wasza reakcja i rozgłos miał tutaj kluczową rolę w rozwiązaniu sytuacji.