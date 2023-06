U nich jazda po pijaku jest powszechna. Tam rzadko są kontrole, jeśli już ktoś wpadnie, to płaci łapówkę. A jeśli trafi na służbistę, to grożą mu śmieszne kary. Tymczasem w Polsce: do 2 lat pierdla, wielotysięczne grzywny i nawiązki, minimum 3 lata zakazu prowadzenia i to za samą jazdę z 0,5 promila. No i kontrole rutynowe na każdym kroku. Szkoda tylko, że takiego Saszki na grzywnę nie będzie stać, tylko będzie garował Pokaż całość