No i co z tego? Skoro my chcemy nazywać sobie Kalingrad Królewcem to kto Ruskom zabroni nazywać Gdańsk Danzingiem?

Z resztą Warszawę i tak większość krajów nazywa Warsaw. Czy kogoś to boli?

Problem z Danzing będzie jedynie dla Ruskich bo już widzę jak ich turyści będą pytać o drogę albo szukać swojego lotu na tablicy na lotnisku. Ich sprawa. Niech sobie nazywają jak im się podoba.