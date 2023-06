na chwile zapomnijcie o calej sprawie i niech ktos mi odpowie co to jest za argument ze ktos ma wiecej? wiecej czego? w jakim stanie? jakie wydobycie? na jakich glebokosciach operuja? jak go wplywa na okoliczne terenty i wody gruntowe? jakie sa uzywane technologie?



i nie twierdze ze te niemieckie i czeskie kopalnie sa spoko. nie mam pojecia. ale to jest taki typowy "argument" populisty "somsiad ma wincyj to ja tez chcem"