Amerykanie już pewni. Tajny projekt Chin wymknął się spod kontroli

Jak to napisałem w 2019 roku na wykopie to wylano mi na głowę wiadro minusów i zwyzywano od szczurów. Jak to napisałem na Facebooku to nawet realni znajomi i część rodziny zaczęła mnie unikać uważając mnie z wariata. Do dzisiaj uważają, że nie umarli dzięki szczepionkom.