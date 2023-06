facet który fundował badania gain of function w chińskim laboratorium (a potem zachęcał do noszenia dwóch masek) powiedział na początku 2020 ze covid powstał naturalnie a każdy kto śmie w to wątpić ten płaskoziemca co nie wierzy w naukę...



po co drążyć temat po tylu latach? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )