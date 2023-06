Unia w końcu się rozpadnie, pozostaje mieć jedynie nadzieje, że rozpadnie się zanim uda się wprowadzić Fit for 55 oraz wycofa gotówkę z obiegu, jak rozpadnie się przed tym wszystkim to będzie lepiej dla obywateli, bo to oni mają docelowo zostać złapani za mordy. Byłem euroentuzjastą aż do 2020 roku, później dopiero wyszło jaką przyszłość dla nas planują.