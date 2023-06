Przede wszystkim autor "Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość", pozycji, którą każdy powinien przeczytać (bez względu na ile ktoś się zgadzał z jego poglądami czy też się im sprzeciwiał), a że jest ona bardzo krótka, to można to zrobić w jedno popołudnie (jeżeli ktoś naprawdę nie ma czasu to na Youtube można ją znaleźć w postaci audiobooka).