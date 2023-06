musi z siebie robić bo taka ma rolę. kazali mu wyjść i coś paplać, więc to robi. A że nie umie prowadzić odpowiedniej retoryki i w dodatku zostaje wystawiony na pozycję straconych, to ucieka się do prostego sposobu: podnosi głos, wrzeszczy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w innych warunkach nawet by użył przemocy fizycznej.