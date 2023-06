Ja znam kogoś, kogo też pobili cyganie i ''polizja'' się nie zajęła tym. Nawet było na wykopie. Po służbie to normalny koleś, jak by pobili malarza po pracy, albo hydraulika to co? Malarz i Hydraulik robi jeszcze coś pożytecznego.

Tak samo widać, jak ludzi niby nie interesuje, kto poniesie konsekwencje za kradzież amunicji, strzelanie Z BAZOOKI LOL, okazuje się , że każdy jest podsłuchiwany i każdego można sprawdzić, tylko trzeba mieć odpowiednią Pokaż całość