Muzyka rodem z Piratów z Karaibów, pościg brzegiem jeziora, masa dziwnych przycisków w kokpicie i on.... Pan Samochodzik. Jedyny mankament jest taki, że Netflix, podobnie jak w przypadku Wiedźmina, raczej nie przeczytał książek. Za klasykiem:"Co by tu jeszcze spieprzyć panowie, no co by tu jeszcze"