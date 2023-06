94 tysiące lotów prywatnych odrzutowców, czy tylko prywatnych samolotów? Bo jak to drugie to znaczy, że debile #!$%@?ą się do całego ruchu General Aviation, gdzie większość lotów to prywatne Cessny, Pipery i Cirrusy.



Poza tym osoby latające bizjetami dość rzadko posiadają je na własność. W większości przypadków to nie są samoloty prywatne, tylko opłacają oni linie lotniczą, która zajmuje się lataniem takimi samolotami. Nie wszystkie linie lotnicze to Ryanair czy Lufthansa. Bizjety Pokaż całość