"Moskwa nie jest bezpieczna"

A to coś mówi o samej raSSyji

A) OPL w regionie moskiewskim jest do dupy >> BAD news xD

B) OPL w regionie moskiewskim jest ok ale wywiad partyzancki jest tak dobry że na bieżąco wie którędy drony mają lecieć >> BAD news xD

C) Jest to ruSSkie inside job >> BAD news xD



W każdym przypadku ruSSkie syf, kiła i mogiła :)