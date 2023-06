Płyn to do spryskiwaczy akurat można sobie samemu zrobić.



60% metanol + odrobina płynu do mycia szyb (jakim myje się szyby w domu) albo płynu do mycia naczyń.

Zamiast metanolu można użyć też zwykły etanol, ale metanol tańszy.

Na lato można użyć słabszego alkoholu (dodać więcej wody).