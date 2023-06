Palę od 15 lat, lubię palić i sprawia mi to jakas przyjemność ale zawsze uważałem to za najgorsza i najgłupsza decyzję w moim życiu. Mam pracę w której 90% czasu spędzam na świeżym powietrzu i zacząłem spalać 20-30 papierosów dziennie. Od 7 dni próbuje rzucić to gówno. Pierwsze dwa dni to mordega, ale teraz jest już spoko. Mam nadzieję że tym razem się uda. Mogę nie pić alkoholu, niecpac, mogę wyłączyć telefon Pokaż całość