Dlatego beka jak niektórzy nie mogą uwierzyć jak w rosji czy w innych krajach ludzie siedzą cicho pomimo tego co robi władza.



10 lat temu to byłaby ogromna afera i poleciałaby dymisja a może nawet poleciałby cały rząd. Dzisiaj to tylko znalezisko na wykopie i może jakaś krótka dyskusja w telewizji.



I nadal niektórym wydaje się nieprawdopodobne, że za parę lat wyjdziemy z UE i zostaniemy następną Białorusią, tyle, że pod ochroną Pokaż całość