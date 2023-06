Obserwowali tego konkretnego gościa i jego chcieli okraść? Czy po prostu czekali koło kantoru/bankomatu patrząc kto ma więcej kasy?

Jeśli to drugie, to skąd wiedzieli jakim autem podjechała ofiara, skoro tuż po wypłaceniu hajsu dzwonili do kogoś, żeby podłożyć kolec pod koło. Dziwnie to jakieś.