Budynek został oddany do użytku w 1882 roku, wzorowany był na kompleksie "Moabit" w Berlinie. Dysponował miejscami dla blisko 300 więźniów. W 2018 r. oddział został zlikwidowany, a osadzonych przeniesiono do innych placówek. Dziś to miejsce fascynujące miłośników urbexowych klimatów.