Co ten człowiek wygaduje, sam złożył wniosek do TK podając w nim co uwaza za niekonstytucyjne, jednocześnie mówi że nie rozumie o co chodzi, bo wszytko jest konstytucyjne, a rozmawiać może tylko z Bidenem, może stresująca sytuacja związana z wojna odbiła się na jego zdrowiu bo wygląda to niedorzecznie