Każdy kto kiedykolwiek pracował na przykład na produkcji to wie że 20% błędów jest odpowiedzialnych za 80% kosztów. 20% pracowników jest odpowiedzialnych za 80% wiedzy. 20% produktów jest odpowiedzialnych za 80% wpływów do firmy. Aczkolwiek z tego co zdążyłem zaobserwować w ciągu ostatnich kilku lat przesuwa się to w stronę coraz większej różnicy, nawet 10 do 90. Zasada Pareto jest generalnie stosowalna wszędzie i zawsze, super opcja do pracy nad najpoważniejszymi problemami. Pokaż całość