Jak to czytałem to się zastanawiałem czy aby dziennikarz nie pominął pewnych rzeczy by treść artykułu w żadnym momencie nie przeczyła postawionej tezie o niewinności. Niestety prawdopodobnie nie musiał tego robić, to, że taki wyrok padł to kompletna kompromitacja policji, prokuratury i całego systemu sprawiedliwości. Sędzia albo przekupiony albo wypalony zawodowo i chciał jak najszybciej zamknąć sprawę i fajrant, albo zwykły idiota. I jak potem ma mieć człowiek jakikolwiek szacunek do instytucji Pokaż całość