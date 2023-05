Absurd po wypadku. Wyrok sądu okazał się świstkiem papieru

Andrzej Kosman uległ w pracy poważnemu wypadkowi. Ma niesprawną rękę oraz nogę i nie wróci już do zawodu budowlańca. Mimo że do dramatu doszło w pracy, to firma zatrudniająca mężczyznę unika wypłaty zadośćuczynienia. Sądowy wyrok okazuje się tylko świstkiem papieru. Reportaż "Interwencji".