„Rozumując, że zbrodni na Żydach dokonali naziści, a obozy koncentracyjne leżały głównie na terenie Polski, to nazistami byli Polacy. Niemcom dokładnie chodziło to to, aby te koszmarne, haniebne i nieprawdziwe zbitki pojęciowe się pojawiały - mówi prof. Wojciech Polak.