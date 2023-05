Współczynnik dzietności w 2022 roku spadł do 1,261 z 1,320 w roku 2021

No to ciekawe kiedy wszyscy się zorientują jakie to będzie miało konsekwencje dla wszystkich za 15/20 lat. Będziemy społeczeństwem starców, na których nie będzie miał kto pracować, z coraz bardziej ograniczanym dostępem do specjalistów wszelkich (bo młodych nie przybędzie). Miasta zaczną cierpieć z powodu przeludnienia starymi, a wsie i małe miasteczka zaczną wymierać. Równocześnie duże miasta z osiedlami z wielkiej płyty doją do kresu wytrzymałości materiałów, więc będzie nas czekać masowe wyburzanie Pokaż całość