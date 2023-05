Jak czytam co się #!$%@? w tych dużych Pańśtwach to przestaje narzekać na nasz wschodnioeuropejski #!$%@?łek.

W USA tęczowi, BLM i SJW mogę Ci zrobić "cancel" w każdej chwili plus segregacja rasowa białych.

W Chinach podsł#!$%@?ą nawet Twoje pierdy w kiblu a jak jest kwarantanna to zabijają deskami drzwi.

Skandynawia - strach wyjść z domu w nocy na jakiś spacer.

Hiszpania - opuścisz dom na parę dni i masz gości.

Indie - Pokaż całość