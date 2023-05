I dobrze. Sami się o to prosiliśmy. Po wojnie do Polski wjedzie od groma agresywnych, chorych na PTSD, niepotrafiących żyć w normalnym społeczeństwie Ukraińskich mężczyzn którzy będą nas tymi przemyconymi gnatami zabijać i okradać, a my jeszcze będziemy płacić im socjal i dostaną mieszkanka xD. Będziemy najbardziej wydymanym krajem w Europie. Współczuję każdemu kto jeszcze stąd nie uciekł. A i pamiętajcie, jak będziecie narzekać to jesteście onucami.