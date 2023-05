Czyli Ukraińcy dalej tworzą okazję do kontrofensywy, ich celem jest wzbudzenie oburzenia społecznego i zmuszenie wojska do nie racjonalnych decyzji.

Poprzez rajdy taki jak ten, lub te w khersoniu.

To czyste tworzenie paranoii w dowództwie, i społeczeństwie rosyjskim.

Pokazują że mogą zaatakować wszędzie, a to powoduje że trzeba wszystko bronić. A zasobów na to nie ma nikt, więc będą wszędzie bronić się słabo.

A nie jest to dobra decyzja militarna, ale nie