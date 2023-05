Waszczykowski: Ukraińcy nie chcą poczynić żadnych gestów wobec Polski

Największą krzywdę to sobie robimy (ktoś robi, bo ja nie znam takiej osoby która by tak uważała) mówiąc, że to nasza wojna i że Ukraińcy walczą i umierają za nas.

Przecież to jest woda na młyn ukraińskiej propagandy. Jak będą pisowcy rządzić następną kadencje, a wojna się skończy, to jeszcze im wypłacą reparacje XD. Raz już próbowała ta kukiełka wciągnąć nas do wojny, myślicie, że próby ustały? Tutaj też trzeba być ostrożnym.