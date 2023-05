W Norwegii to plaga. Przerażające, jak traktują Polaków

Ale jak to?

Przecież każdy wykopek wie, że jak Husarz wyjeżdża za granicę to jest tam szanowanym obywatelem i specjalistą. Od razu dom i 2 samochodu, do tego piękna Żona ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



To po prostu w PL nikt nie docenia jego kwalifikacji, a do tego mamy tu wysokie podatki. Oczywiście w Norwegii są jeszcze wyższe, ale kto by się przejmował faktami.