Facet od zbiórki na podnośnik regularnie usuwa poprzednie zbiórki

Krew mnie zalewa jak czytam coś takiego. Kilka lat temu usiłowałem zebrać 3k na wyjazd do pracy za granicą, bo nie miałem skąd pożyczyć, nawet zadeklarowałem że z czasem oddam wszystko w formie wpłat na inne zbiórki i wszystko chciałem udokumentować, to przez 3 miesiące zebrałem 150 pln, a taki oszust i kanciarz czy kobietka co odpowiednio błyśnie dekoltem zbiera tak sumy. Nosz jasny szlag niech to trafi