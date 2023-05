No jasne #!$%@?, powołanie Wody Polskie, co miały to robić nie wystarczy. Powołamy kolejny urząd, Inspekcje wodną. Potem oczywiście damy im prerogatywy by używali fotoradarow (bo muszą przecież kontrolować szlanscow ma skuterach wodnych) a potem uprawnienia do kontroli kierowców i lepienia mandatow. A stołki dla swoich jak najbardziej. To jest właśnie model działania PiS, zategowac kasa albo kolejna kontrola i dołożyć biurokracji...