Przecież to jest kolizja jeśli uderzył i to trzeba zgłosić. Rowerzysta dostanie mandat za spowodowanie kolizji jeśli uderzył w innego uczestnika ruchu i nie ważne że ten blokował przejście dla pieszych czy przejazd dla rowerów. Kierowca jest winny ale to rowerzysta w takim wypadku najbardziej by zawinił.