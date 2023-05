Marcin Sutowski z rocznika 1997 nie wierzy, że pracą można do czegoś w życiu dojść. Mówi, że jego mama całe życie jest ekspedientką w spożywczaku i nie ma z tego nic, poza zmęczeniem i brakiem czasu dla siebie. Chłopak patrzy też na ojca, który ma firmę budowlaną, dom i mieszkanie, a także oszczędności. - Jeśli to jest to "coś", do czego można dojść w życiu pracą, to ma tego całkiem sporo.



