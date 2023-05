Jak to „nielegalnego”? Problem w tym, że właśnie jest to w pełni legalne. Wbijasz na chate gdzie nie było wlasciciela przez 24h i po kolejnych 24 stajesz się PRAWNYM wlasicielem nieruchomości. Tym samym zniechęcili tysiące potencjalnych kupujących (w tym mnie jakiś czas temu) do kupienia u nich nieruchomość. Stad z reszta ogromne spadki cen od kilku lat. No i oczywiście zorganizowane „firmy” z obu stron: jedne od przejmowana chat, drugie od ich Pokaż całość