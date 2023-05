Posiniaczone 9-miesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice z zarzutami

Ej, ale to jak to w końcu jest? Przecież podobno kiedyś dzieci były bite, za wszystko, ręką, kapciem, paskiem, kablem od prodiża, linką, kijem, łańcuchem, itd., i dzięki temu powychodzili na ludzi, a teraz to dzieci są wychowywane bezstresowo, i jest degrengolada, a gówniarze som, jakie som, nie to co kiedyś, kiedyś to było, co nie Janusz? ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )