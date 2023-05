Trochę mnie to nie dziwi. Jeśli ktoś szukał mieszkania to wie, że rynek wtórny zrównał się cenowo z pierwotnym albo go przebił, jeśli chodzi o ceny ofertowe. Tyle samo kosztują a w zamian mamy jednak 40-50 letnie mieszkanie, ze starymi normami ocieplenia i akustyki, często bez windy i miejsca parkingowego. A ponadto prawie dwa razy większy czynsz niż na rynku pierwotnym.

No i pod kątem zaostrzających się norm energetycznych wielka płyta to