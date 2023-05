Nie chodzi o to czy bardziej humanitarne jest strzelanie do szczurów, czy trucie ich lub jakikolwiek inny sposób wysyłania tych cwanych drani do szczurzego nieba. Nie ma też sensu dyskutować, że liczebność szczurów w bliskim otoczeniu człowieka musi być kontrolowana. Ale...



Jeśli kogoś bawi zabijanie zwierząt, powinien go obejrzeć psycholog. Wielu znamienitych seryjnych morderców zaczynało właśnie od małych zwierzątek.