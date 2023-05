To na pewno nie Ukrainka, oni takich rzeczy nie robią. A nawet jak robią to przecież Ukrainka, to PTSD po tym jak uciekła. A poza tym to Ukraińcy biją kacapów to im wolno, może dziecko z kacapem pomyliła, takie rzeczy się zdarzają. Dzieci do sierocińca a Pani Swietłanie (celowo z dużej) kwiaty i bombonierkę. W końcu jest z Ukrainy a na Ukrainie biją kacapów.