Przychodzi 13 latek do lekarza i mówi że nie chce penisa, ok obcinają mu. Przychodzi 13 latek do lekarza i mówi że nie chce ręki i wysyłają go do psychologa. Przychodzi 13 latek do sklepu i chce kupić piwo i wzywają policję. Wytłumaczy mi tu ktoś logikę