Nie jestem fanem githuba, to powinno być na stronie partii. No i nazywanie użytkownika 'ProjektyUstaw' to bez sensu. Powinno być Konfederacja albo Wolność, NowaNadzieja albo coś w tym guście. Repozytorium 'ProjektyUstaw' i tam katalog 'Ustawy-o-PIT'. Nie wierzę, że nie mają tam nikogo ogarniętego na tyle, żeby to zrobić przyzwoicie.