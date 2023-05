Jak zawsze braknie oleju w glowie osoby, która przyczyniła się do tego że te owady padły. Zewsząd się trąbi że owady zapylające są mega potrzebne i w żaden sposób nie stanowią zagrożenia dla upraw to "se koleś na pole wyjedzie i se je opryska", dramat. Jeśli to rolnik a nie konkurencja to ciekawe czy przy zbiorach będzie płakał że nieurodzaj i pomimo braku chwastów ma mniejsze plony.