W rodzinie niby gosc (starszy) zmarl na covida. Tak powiedzili w szpitalu a zwloki gdzie? Spalili w krematorium bo takie przepisy i nie zadawaj pytan. Co zrobic? Nic, zwlok nie ma - urne wydali, osoba po 80 wiec "moze byc ze slaby bo stary". A moglobyc tak ze lekarze go olali/cos zle zrobili wiec go spalili i sprzedali bajke.