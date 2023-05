Oczywiście zgadzam się z Hanksem - nie powinno się modyfikować treści książek, co najwyżej oznaczać i klasyfikować w odpowiedni sposób - nieistotne, to po prostu zły pomysł. Wykopki jednak wiążą tego typu pomysły z lewicą, w czasie kiedy to prawica odwala dużo gorsze rzeczy - usuwają setki książek ze szkolnych bibliotek, co jest nieskonczenie bardziej niedorzeczne i szkodliwe. Przykład chocby z Teksasu, republikanie wpadli wręcz w szał banowania książek: