Po kolei. Jako że nie tak dawno gdy chciałem zobaczyć certyfikat potwierdzający skład kupionego suplementu, dostałem go z pieczątką dodaną w paincie - jestem mega przeczulony na tym punkcie.



Moją uwagę przykuła poniższa oferta:

https://allegro.pl/oferta/nmn-pro-mononukleotyd-nikotynamidu-proszek-15g-13120148924

zwłaszcza certyfikat potwierdzenia składu, wystawiony na firmę ProHealth, Inc.555 Maple St. Carpinteria, CA 93013 USA.

Wydało mi się to nieco podejrzane że uznana firma z US sprzedaje swoje produkty w mocno dumpingowej cenie w PL, dodatkowo jest tam wyszczególniony resweratrol i betaina - których firma nie sprzedaje.



Ale z drugiej strony FDA (agencja ds. żywności i leków) bada obecnie NMN pod kątem przydatności jako lek - przez co nie może być on tam sprzedawany jako suplement. Pewnie więc pchają go do Europy. Dobry produkt, dobra firma, fajna cena - elegancko nie? Żeby się upewnić, napisałme więc do Monevity:

Napisałem też do ProHealth:







"Hello, I am located in Poland, and while I was choosing NMN for myself, I've stumbled upon this offer {link do oferty}. What caught my attention was the certificate of quality - with the name of your company on it. Is this Monevity the official distributor of your product? Can you vouch for the quality of the product being sold there? Hoping for a fast response. Many thanks in advance. Best regards"





W odpowiedzi dostałem co następuje:

"Thanks for reaching out and letting me know about this. This is fraud. We have no relationship with this company and they’re using our certificate of analysis without approval.

Thanks,

Dan"

Czyli firma Monevity BEZPRAWNIE posługuje się czyimś certyfikatem, uzyskanym zapewne poprzez laboratorium "google grafika". No ale to nie znaczy jeszcze koniecznie że nie sprzedają ich oryginalnego produktu, jak sami zresztą twierdzą:

Prawda? Prawda? No cóż, żyjemy w wirtualnej wiosce, sprawdzenie tego to kwestia maila, którego też z resztą wysłałem:

" Hello, thank you for your fast reply. So to make this 100% clear - by "no relationship" you mean this Monevity company does not have the right to use your certificate, doesn't represent you - and most importantly they don't sell your product - is that correct? Many thanks in advance, Best regards "

A oto odpowiedź:

"Correct. They’re breaking the law by using our certificate as if it was their own. We had never heard of them until you reached out.

Thanks,

Dan"