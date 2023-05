T-34 najnowszym czołgiem na moskiewskiej paradzie

Przecież ta parada wygląda na sabotaż i ośmieszenie Putina przez jakieś grupy walczące o władzę. Pewno zobaczył brak czołgów dopiero na paradzie ale musiał robić dobra minę do złej gry. Ale jeśli wiedział to jeszcze większy przypał, to znaczy że to kompletny idiota ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ ° )