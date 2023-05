Ja to bym chciał pracować jak najdłużej i mieć taką sprawność, aby móc tą pracę wykonywać. Tak z obserwacji to wynika, że póki stary człowiek pracuje to żyje, a jak przestaje pracować to degradacja zaczyna mocno przyspieszać.



To czego się boję najbardziej to psychozy starcze i generalnie spadek sprawności mózgu. To jest katastrofa.