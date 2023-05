Tylu Polaków ze złości aż się zaczerwieniło! Skandal krzyczą jedni! Jak tak można, skomlą kolejni...w oddali słychać jeszcze...czarna mafia!!!!

Po czym święta,,,ci sami Polacy: no ja nie wierzę w te bajeczki, ale z koszyczkiem do kościółka trzeba iść... Ja na pasterkę tylko po to by pogadać z tymi co się nie widziałem...a jak tu już jestem to j rzucę 5zł. Hoho komunia idzie, suknie ślubne dla dziewczynek, najlepsze smokingi dla chłopców, limuzyny Pokaż całość