Już nawet połowa reklam z Google Adsense to oszustwo na Polakach

W dobie obecnej technologi Google zyskuje, reklamy oszustw zostają zablokowane nie wcześniej niż po 1 dniu. A przez ten czas zarabia na ich emisjach. Następnie zabierze pieniądze wydawcą za emisję! że były to reklamy oszustw od wydawców... a pieniądze moim zdaniem pozostaną w kieszeni google - oraz oszustów, którzy coś wydobyli od osoby naiwnej wchodzącą na taką reklamę. To jest jakaś parodia i kpina z Polskiego systemu bezpieczeństwa... choć takie reklamy pewnie są też w innych krajach - google sobie z tego nic nie robi, a nawet moim zdaniem znacznie utrudnia ich oczyszczanie. Bo przecież to dla nich jest zysk, nawet kosztem oszustwa ludzi na lewych stronach.

Google zaczęło naprawdę w ostatnim czasie grać nie po stronie użytkowników, co mam wrażenie że oszustów... Choć jest takie powiedzenie .........."........ głowy nie urwie".. W czasie obecnej technologii można by było rozwiązać takie problemy w ciągu dnia... ale przecież nikomu na tym nie zależy, a szczególnie temu co na tym zyskuje moim zdaniem.

Uważajcie na reklamy od Google i nie dajcie się oszukać na fałszywe reklamy lewych stron, jest ich przytłaczająca ilość ze strony Google Adsense. Codziennie można blokować spokojnie 200+ i to nic nie daje od miesięcy, jutro będą nowe, choć takie same to z innych kont oraz z innych pseudo stron. Także bądźcie czujni, bo widać ci co powinni dbać o taką uczciwość mają korzyść na nieuczciwości. W końcu to tylko w Google pieniądze ludziom znikają z konta bez informowania ich o tym na bazie nie określonego "nieprawidłowego kliknięcia" - znikają jak kamfora statystyki oraz środki..... google wie jak robić biznes. Nawet na oszustach i ich oszukanych reklamach. To wszystko to moje przypuszczenia oraz co więcej obserwacje tego co się dzieje.