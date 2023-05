Banda małych #!$%@?ów zamienia życie dzieciaka w piekło, który i tak jest w trudnym wieku, buzują hormony.

Dzieciak bierze nóż/pistolet/bazooke i zabija swoich oprawców bo nikt mu nie chce pomóc.

Pedagodzy, media: ale jak to? mały BANDYTA, TERRORYSTA, GRACZ!

Szkoda ojca, szkoda dzieciaka. Jak go gnębili to zebrali to co zasiali i #!$%@? im w dupe.