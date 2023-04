Proszę o pomoc w uzbieraniu na podnośnik sufitowy do łazienki. Pomoże mi w przesiadaniu się pomiędzy wózkiem - wanną a ubikacją. Każda nawet najmniejsza kwota przybliża mnie do celu. adres do zrzutki ; https://zrzutka.pl/g93bba Za każdą złotówkę dziękuję